Евростат: промпроизводство в еврозоне сократилось на 1,7 процента в декабре
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в декабре снизился на 1,7% в годовом выражении, а к ноябрю — на 1,1%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали снижение в годовом выражении на 0,7%, в месячном — на 0,8%.
В ЕС объем промышленного производства в декабре снизился на 0,4% как в годовом, так и в месячном выражении.
При этом производство товаров длительного пользования в месячном выражении в еврозоне снизилось на 1,4%, а в ЕС — на 0,7%. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне уменьшился на 1%, в ЕС — вырос на 1%.
Производство в топливно-энергетическом секторе и в еврозоне, и в ЕС выросло на 1,3% в месячном исчислении. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне снизился на 2,8%, в ЕС — на 2,4%.
Самый значительный рост промышленного производства в декабре к ноябрю был отмечен в Дании (+13,5%), Португалии (+4,1%) и Венгрии (+3,8%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Ирландии (-8,5%), Люксембурге (-5,2%) и Литве (-4%).
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230215/839810602.html