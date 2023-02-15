МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в декабре снизился на 1,7% в годовом выражении, а к ноябрю — на 1,1%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Дефицит торгового баланса еврозоны снизился в декабре

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали снижение в годовом выражении на 0,7%, в месячном — на 0,8%.

В ЕС объем промышленного производства в декабре снизился на 0,4% как в годовом, так и в месячном выражении.

При этом производство товаров длительного пользования в месячном выражении в еврозоне снизилось на 1,4%, а в ЕС — на 0,7%. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне уменьшился на 1%, в ЕС — вырос на 1%.

Производство в топливно-энергетическом секторе и в еврозоне, и в ЕС выросло на 1,3% в месячном исчислении. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне снизился на 2,8%, в ЕС — на 2,4%.

Самый значительный рост промышленного производства в декабре к ноябрю был отмечен в Дании (+13,5%), Португалии (+4,1%) и Венгрии (+3,8%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Ирландии (-8,5%), Люксембурге (-5,2%) и Литве (-4%).