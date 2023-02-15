МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. "Северсталь" в 2023 году планирует несколько нарастить экспорт на фоне роста цен на металлопродукцию в Китае и ослабления курса рубля, что вновь делает маржинальными поставки на дальние расстояния, говорится в аналитическом отчете компании "БКС Мир инвестиций". Сталевары против нефтяников

Как отметили эксперты, "Северсталь" остается одним из лидеров по себестоимости производства основного экспортного товара — сляба, а рост цен на уголь не должен сильно ослабить эти позиции благодаря эффективной ценовой формуле пятилетнего контракта на поставку угля с компанией "Воркутауголь".

"В связи с ростом мировых цен и динамикой курса рубля экспорт на дальние расстояния, например, в Китай, опять становится маржинальным, несмотря на возможный дисконт и доставку стоимостью 150-200 долларов за тонну. В планах компании несколько нарастить экспорт в 2023 году, чему будут способствовать слабый рубль и рост цен в Китае", — говорится в аналитических материалах по итогам встречи с представителями "Северстали".

Согласно отчету "Северстали", продажи стали в 2022 году снизились на 2% — до 10,92 миллиона тонн. Аналитики отмечают рост доли внутреннего рынка в структуре продаж на 28 процентных пунктов — до 80% год к году, что говорит об адаптации компании к санкциям. "Доля "Северстали" на рынке РФ в четвертом квартале 2022 года выросла до 21% (против 17% в 2021 году), в том числе за счет вытеснения импорта из Казахстана и Украины", — поясняется в материалах.

Аналитики БКС прогнозируют рост цен на прокат на 6-9% к апрелю 2023 года, но несмотря на это не могут назвать сроки восстановления дивидендных выплат, отмечая актуальность ESG-повестки для "Северстали" даже после ухода западных инвесторов.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (76,85% акций).