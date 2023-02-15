МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в январе не изменился по отношению к предыдущему месяцу, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Розничные продажи в США в январе выросли

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 0,5%.

Кроме того, загрузка промышленных мощностей снизилась до 78,3% с пересмотренного показателя декабря в 78,4%. Таким образом, загрузка в январе оказалась на 1,3 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 79%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.