МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова. Назван любимый у россиян товар из ассортимента ушедшей IKEA

В декабре 2022 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что из пяти претендентов на приобретение завода "ИКЕА Тихвин" определился один потенциальный покупатель. В областном правительстве уточнили, что переговоры собственников завода "ИКЕА Тихвин" в Ленинградской области и потенциальных покупателей в настоящее время продолжаются.

"Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России. Это произошло 15 февраля. Покупателями стали два крупных отечественных производителя — компания "Слотекс" (специализация — кухонные столешницы и фасады) и изготовитель пиломатериалов "Лузалес". Оставленные IKEA мощности продолжат функционировать в РФ, продукцию этих предприятий станут реализовывать в отечественных розничных сетях", — сообщил изданию Евтухов.

По его словам, важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие места. Новые собственники при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые есть в арсенале Минпромторга, отметил Евтухов.

"Известия" направили запрос в шведский офис компании, а также в "Слотекс" и "Лузалес".

Ранее сообщалось, что IKEA 9 ноября начала удалять свой логотип с продукции заводов в России перед их продажей. До этого в третьей декаде октября представители потенциальных покупателей заводов IKEA в России начали их посещение на условиях полной анонимности.

Согласно финансовой отчетности компании, IKEA сократила персонал на своих четырех российских производственных предприятиях и начала процесс поиска нового владельца для них. Компания сообщает, что ожидает найти покупателя для своих активов в России к началу 2023 года.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте прошлого года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.