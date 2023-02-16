МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Контракты на поставку в лизинг отечественных самолетов и вертолетов российским авиакомпаниям, согласно январскому поручению президента РФ Владимира Путина, подписаны, их общая сумма составила 274,9 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Путин призвал развивать отечественную авиаотрасль

Путин на совещании с членами правительства 11 января поручил Мантурову в течение месяца завершить работу по оформлению заказов по воздушным судам на российских предприятиях, подчеркнув, что это надо сделать строго в указанный срок.

"В соответствии с январским поручением президента Российской Федерации Владимира Путина, все три паспорта инвестпроектов по лизингу гражданской авиатехники утверждены, а договоры между лизингодателями, эксплуатантами и производителями заключены", — сообщили РИА Новости в Минпромторге.

Инвестпроекты предусматривают производство и льготный лизинг воздушных судов, они будут софинансироваться за счет средств Фонда национального благосостояния по ставке не выше 1,5% годовых. Как отметил Мантуров, все контракты с предприятиями авиационной промышленности уже заключены. "В рамках трех подписанных паспортов инвестпроектов по лизингу гражданских судов в общей сложности подписано пять контрактов с поставщиками", — подчеркнул он.

Речь идет о лизинговых поставках 63 самолетов "Аэрофлоту" в 2023-2025 годах: 18 самолетов МС-21, 34 самолетов SSJ-NEW и 11 самолетов Ту-214 — на 175,4 миллиарда рублей. Кроме того, в 2024-2026 годах авиастроители должны произвести и поставить 39 российских самолетов авиакомпании "Аврора" на 55 миллиардов рублей, пояснил вице-премьер. Путин пообещал, что власти продолжат субсидирование авиабилетов

Также, по словам Мантурова, в 2023-2025 годах предусмотрено производство 86 вертолетов Ми-8АМТ/Ми-8МТВ-1 на 44,5 миллиарда рублей.

В частности, в 2023 году российские авиастроители должны поставить два самолета SSJ New для "Аэрофлота" и 26 вертолетов Ми-8 для авиакомпаний в рамках лизинговых контрактов, сообщил вице-премьер.

"Уже в текущем году в рамках этих контрактов авиастроители должны поставить два SSJ New для "Аэрофлота" и еще 26 вертолетов Ми-8 для авиакомпаний", — сказал Мантуров.

Кроме того, по данным главы Минпромторга, в 2023-2025 годах запланировано производство 86 вертолетов на 44,5 миллиарда рублей для российских авиакомпаний.

"Предусмотрено производство 86 вертолетов Ми-8АМТ/Ми-8МТВ-1. Их получателями станут 17 российских авиакомпаний, а общая стоимость проекта составит 44,5 миллиарда рублей", — сказал он, уточнив что выпуск авиатехники запланирован в 2023-2025 годах.

Наконец, дальневосточная авиакомпания "Аврора" получит в лизинг 39 российских самолетов и вертолетов общей стоимостью более 55 миллиардов рублей, производство и передача запланированы в 2024-2026 годах, сообщил журналистам Мантуров.

"Национальный дальневосточный авиаперевозчик, компания "Аврора", получит в лизинг 39 воздушных судов отечественного производства, в том числе 8 самолетов SSJ New, 10 самолетов ЛМС-901 "Байкал", 10 вертолетов Ми-171А2 и 11 вертолетов Ми-171А3. Производство и передача в лизинг всех воздушных судов запланирована в 2024-2026 годах, общая стоимость проекта составит чуть больше 55 миллиардов рублей", — подчеркнул он.

Путин на совещании с членами правительства 11 января поручил Мантурову в течение месяца завершить работу по оформлению заказов по воздушным судам на российских предприятиях, подчеркнув, что это надо сделать строго в указанный срок.