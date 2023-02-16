АДДИС-АБЕБА, 16 фев — ПРАЙМ. Россия активно сотрудничает с Гвинеей в сфере добычи бокситов, отношения между двумя странами стабильны, заявил РИА Новости глава МИД Гвинеи Морисанда Куйате на полях сессии исполнительного совета Африканского союза в столице Эфиопии Аддис-Абебе. "Дочка" Shell начала добычу на месторождении в Мексиканском заливе

"Россия давно и активно присутствует в Гвинее в сфере добычи бокситов. В нашей стране работает компания "Русал", все идет хорошо", — прокомментировал министр сотрудничество с РФ.

Говоря о возможном участии Гвинеи в саммите "Россия-Африка", который должен пройти в Санкт-Петербурге в июле этого года, глава МИД заявил, что "решение об этом принимает глава государства".

"Я не могу подтвердить (участие Гвинеи в саммите — ред.)… Однако могу сказать, что у нас хорошие отношения с Россией, как и со всеми другими странами. Эти отношения дают нам возможности для развития страны", — подчеркнул он.

Сессия исполнительного совета Африканского союза, в которой участвуют большинство глав МИД стран Африки, стартовала в среду в штаб-квартире организации в Аддис-Абебе. Встречи проходят в течение двух дней. Ожидается, что за это время главы ведомств обсудят и подготовят материалы по самым актуальным вопросам континента, которые уже через несколько дней будут обсуждаться на 36-м саммите глав государств регионального объединения.

Членство Гвинеи в Афросоюзе было приостановлено в сентябре 2021 года после произошедшего в стране военного переворота. Первоначально предполагалось, что Гвинея не будет участвовать в работе нынешней сессии исполнительного совета, однако глава МИД страны прибыл в Аддис-Абебу в связи с возможным возвращением Гвинеи в панафриканскую организацию.

По данным Алюминиевой ассоциации РФ, на Гвинею приходится 26,4% мировых запасов и 20% добычи бокситов. Их выработка с 2015 по 2020 год выросла более чем в 4 раза. Доля Гвинеи в поставках сырья для Китая — крупнейшего в мире производителя алюминия — составляет 50%, "Русала" — крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая — 45% (по данным на 2021 год — ред.).