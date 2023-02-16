МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Новые владельцы заводов IKEA смогут при необходимости получить всё доступные меры господдержки, которыми располагает Минпромторг, сообщил РИА Новости статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Новый владелец заводов IKEA в России планирует возобновить производство

По его словам, правительственная комиссия 15 февраля одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России. Их покупателями станут два крупных отечественных производителя — компания "Слотекс", производитель кухонных столешниц, фасадов и декоративных пленок, и изготовитель пиломатериалов "Лузалес".

"Для нас важно, чтобы эти производства работали и развивались, были сохранены рабочие места, новые собственники это подтвердили, сохранение занятости… среди ключевых условий одобрения сделки. Новые владельцы заводов IKEA при необходимости могут рассчитывать на все возможные меры государственной поддержки, которые есть в арсенале Минпромторга России", — заявил он.

Замминистра также отметил, все оставленные IKEA мощности продолжат функционировать в России, а продукция этих предприятий будет продаваться в отечественных розничных сетях. "Далее российская и шведская стороны должны будут провести сделку, ее детали не раскрываются, это уже вопрос к самим компаниям", — заключит он.

Как ранее в четверг сообщили РИА Новости в пресс-службе IKEA, компания не комментирует процесс продажи своих производств в России ввиду соответствующих договоренностей с потенциальными покупателями, по-прежнему намерена завершить соответствующие сделки в начале 2023 года.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 субъектах РФ 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте прошлого года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения персонала в России и продаст местные фабрики.