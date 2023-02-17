МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Компания "Волкос" получила статус резидента свободного порта Владивосток (СПВ) для освоения месторождения россыпного золота в Чаунском районе Чукотки, предприятие планируется запустить в 2024 году, сообщает правительство региона. Импорт золота в Индию упал до 32-месячного минимума, сообщил источник

"К добыче планируется приступить в 2024 году. Золотосодержащий концентрат, объемы производства которого составят свыше 20 килограммов в год, будет сбываться на российские аффинажные заводы", — приводятся слова генерального директора ООО "Волкос" Евгения Костенко.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики объем инвестиций составит 137,1 миллиона рублей, средства направят на покупку техники, оборудования и строительство модульных зданий. На предприятии будет создано 25 рабочих мест, к 2031 году штат расширят до 55 сотрудников.

На Чукотке работают три преференциальных режима: ТОР "Чукотка", СПВ и Арктическая зона РФ. По данным властей, 94 резидента инвестировали в экономику региона 100 миллиардов рублей, создав более 3 тысяч рабочих мест. Запущено 34 предприятия в сферах недропользования, сельского хозяйства, рыбопереработки, логистики и транспорта и других.