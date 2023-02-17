МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Предприятиям "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) требуется дополнительный квалифицированный персонал в связи с тем, что объем производства на них вырос, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации. Титов назвал способ уменьшения дефицита кадров на предприятиях ВПК

Ранее в январе президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить строительство 260 гражданских судов и поставить их по договорам льготного лизинга с привлечением средств ФНБ до 2027 года.

"В соответствии с производственными программами и планами по расширению производственных мощностей обществ группы ОСК, наибольшая потребность в персонале отмечается у каждого из следующих предприятий: АО "СПО Арктика", ПАО СЗ "Северная верфь", АО "ЦС "Звездочка" — от 700 до 2000 человек", — сообщили в ОСК.

Там отметили, что для судостроительных предприятий наиболее дефицитными рабочими профессиями являются трубопроводчики, электросварщики, сборщики корпусов металлических судов, судовые слесари-монтажники, сборщики-достройщики. "В настоящий момент дефицит персонала связан с ростом объема производства и высокой загрузкой предприятий ОСК", — уточнили в корпорации.

В пресс-службе добавили и о разработанных ОСК программах по обеспечению ключевых заказов квалифицированными специалистами. "Например, "Северное производственное объединение "Арктика" в рамках создания центра компетенций "ОСК-ЭМР" (электромонтажные работы) открывает филиалы в Калининграде, Мурманске, Санкт-Петербурге и активно привлекает к обучению персонал", — сказали там.

ОСК – крупнейшая судостроительная компания России, созданная в 2007 году и находящаяся в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.