БРЮССЕЛЬ, 17 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) разрешила Германии выделить 55 миллионов евро на проект ArcelorMittal по производству стали с использованием в качестве топлива водорода, сообщается в пресс-релизе ЕК. Сталевары против нефтяников

"Европейская комиссия одобрила в соответствии с правилами государственной помощи ЕС меру Германии в размере 55 миллионов евро для поддержки ArcelorMittal Hamburg GmbH в строительстве демонстрационного завода по производству "зеленой" стали с использованием возобновляемого водорода", — сообщается в нем.

Помощь будет выделена в виде прямого гранта. Еврокомиссия отмечает, что она будет способствовать достижению цели Евросоюза стать климатически нейтральным регионом к середине века. Также она "поможет снизить зависимость от российских ископаемых видов топлива", пишет ЕК.

Предполагается, что завод начнет работать в 2026 году.