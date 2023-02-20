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Московские производители примут участие в выставках в Узбекистане и Китае
Промышленность
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Московские промышленные компании представят свою продукцию на выставках в апреле в Узбекистане и в ноябре в Китае, сообщается на портале мэра столицы. "Столичные промышленные... ПРАЙМ, 20.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Московские промышленные компании представят свою продукцию на выставках в апреле в Узбекистане и в ноябре в Китае, сообщается на портале мэра столицы.
"Столичные промышленные компании представят свою продукцию на международных выставках "Иннопром. Центральная Азия" и 26-й Шанхайской продовольственной выставке FHC Shanghai Global Food Trade Show. Их участие обеспечит центр "Моспром", — говорится на сайте.
Отмечается, что участники выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая пройдет в Ташкенте с 24 по 26 апреля, смогут наладить деловые контакты с крупнейшими зарубежными промышленными компаниями. В ней примут участие предприятия металлургической, машиностроительной и химической отраслей, а также разработчики решений в энергетике, информационных и телекоммуникационных технологий. Подать заявку на участие можно на сайте центра "Моспром" до 10 марта. Регистрация на Шанхайскую продовольственную выставку, которая пройдет с 8 по 10 ноября, откроется в июне.