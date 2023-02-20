МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Московские промышленные компании представят свою продукцию на выставках в апреле в Узбекистане и в ноябре в Китае, сообщается на портале мэра столицы. Китай отменил видеообращение главы Евросовета на выставке в Шанхае

"Столичные промышленные компании представят свою продукцию на международных выставках "Иннопром. Центральная Азия" и 26-й Шанхайской продовольственной выставке FHC Shanghai Global Food Trade Show. Их участие обеспечит центр "Моспром", — говорится на сайте.

Отмечается, что участники выставки "Иннопром. Центральная Азия", которая пройдет в Ташкенте с 24 по 26 апреля, смогут наладить деловые контакты с крупнейшими зарубежными промышленными компаниями. В ней примут участие предприятия металлургической, машиностроительной и химической отраслей, а также разработчики решений в энергетике, информационных и телекоммуникационных технологий. Подать заявку на участие можно на сайте центра "Моспром" до 10 марта. Регистрация на Шанхайскую продовольственную выставку, которая пройдет с 8 по 10 ноября, откроется в июне.