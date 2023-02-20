МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. НИЦ "Передовые синтетические исследования" вырастил еще один крупный алмаз высочайшей чистоты и цвета среди лабораторно выращенных экземпляров. Алмаз весом 57,28 карат, относящийся к типу Ila — чистый монокристалл без атомов азота в кристаллической решетке выращен методом высокого давления и высокой температуры (HPHT).

Данный метод роста в лабораторных условиях по параметрам давления и температуры очень близок к условиям формирования в природных геологических процессах. По словам гендиректора НИЦ Эдуарда Городецкого, алмаз рос 460 часов.

В данном предоставленном для экспертизы экземпляре отсутствуют структурные дислокации, что позволяет использовать его как сырье для электронной промышленности. В компании "Мелвис" планируют сделать из него алмазные пластины размером 20х20 мм и толщиной 500 микрон. Такие пластинки находят широкое применение в высокотехнологичных приборах.

Буквально за несколько месяцев до этого ГемЦентр МГУ сертифицировал самый крупный в мире синтетический ограненный бриллиант "Чемпион" весом в 16.04 каратов с высокими характеристиками D/VS1. Он также был выращен НИЦ "Передовые синтетические исследования" методом HPHT из необработанного синтетического алмаза весом 50,39 карат.

В ГемЦентре отмечают, что основной тенденцией для отрасли синтеза алмазного сырья стало повышение качественных характеристик синтетических кристаллов и увеличение их массы. Таким образом, в будущем можно ожидать и других "чемпионов" среди синтетических алмазов.