МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Предприятие MMK Metalurji, входящее в группу "Магнитогорский металлургический комбинат", возвращается в нормальный режим работы после перерыва, вызванного землетрясением на юго-востоке Турции 6 февраля, сообщает пресс-служба компании. Институт черной металлургии наладит выпуск имопортозамещающей продукции

"Предприятие MMK Metalurji, входящее в группу ПАО "ММК", возвращается в нормальный режим работы после перерыва, вызванного землетрясением, которое произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Специалисты провели осмотр производственной площадки и агрегатов и установили, что завод в Дертйоле избежал серьезных повреждений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для возобновления производства в первую очередь дан старт работе непрерывного травильного агрегата и реверсивного стана. Металл с них должен обеспечить полную загрузку завода ММК в Диловасы с агрегатом непрерывного горячего цинкования и агрегатом полимерных покрытий. Одновременно специалисты проводят дополнительное усиление конструкций и подготовку к запуску других агрегатов комплекса. Уже неделю в полноценном режиме действует порт ММК.

Кроме того, сотрудники ММК Metalurji продолжают заниматься гуманитарными вопросами. Так, компания расселяет семьи, оставшиеся без крыши над головой, за пределами производственной площадки. В то же время ММК Metalurji готовится к строительству временного жилья для сотрудников, чьи дома были полностью разрушены или признаны непригодными для жилья.

"Для всех в Турции сейчас важно как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Поэтому, убедившись в том, что мы можем обеспечить безопасное производство, мы приняли решение постепенно возобновлять работу. Это важно и для самих людей, и для компании в целом. Наша продукция сейчас будет очень нужна для восстановления пострадавших районов, и мы готовы внести вклад в эту работу", — прокомментировал директор MMK Metalurji Денис Квасов.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в иле (провинции) Кахраманмараш на юго-востоке Турции. MMK Metalurji представляет собой комплекс производственной мощностью 2,3 миллиона тонн металлопродукции в год, размещенный на основной производственной площадке в Искендеруне (это примерно в 120 километрах от города Кахраманмараша), а также в Стамбуле. Ранее представитель компании заявил РИА Новости, что турецкий завод группы ММК не получил повреждений от землетрясения.