МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. РФ в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличила экспорт рыбной продукции на 4,5%, до 2,15 миллиона тонн, говорится в сообщении Росрыболовства. Рыбопромышленники оценили объемы производства сельди в России

"В 2022 году экспорт российской рыбной продукции составил 2,15 миллиона тонн, что на 4,5% выше показателя за аналогичный период 2021 года", — говорится в сообщении.

Идет большая работа по диверсификации экспортных поставок российской рыбной продукции, в том числе за счет расширения географии экспорта: в частости, большой потенциал в этом отношении имеют страны Персидского залива, Африки и Юго-Восточной Азии.

По данным ведомства, Россия входит в пятерку мировых лидеров по рыболовству и в десятку крупнейших поставщиков рыбы на мировой рынок, а также обладает значительным потенциалом для наращивания производства продукции. В настоящее время российские рыбаки добывают ежегодно около 5 миллиона тонн рыбы и беспозвоночных.