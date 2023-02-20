МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. "Норникель" ожидает рост спроса на никель к 2030 году в батарейной отрасли более чем в три раза, до 1 миллиона тонн, сообщает компания.

"‌"Норникель", как крупнейший в мире производитель высокосортного никеля с долей рынка порядка 17%, ожидает рост использования металла в батарейной отрасли более чем в три раза. По нашим оценкам, он превысит 1 миллион тонн к 2030 году, что составит примерно 30% от общего спроса на никель", — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

‌Уточняется, что предполагаемый рост связан с одобрением ЕС закона, запрещающего продажу автомобилей с ненулевым углеродным следом на территории союза, на долю которого приходится 14% продаж традиционных бензиновых и дизельных автомобилей. Новый закон предполагает постепенное ужесточение требований к объему выбросов углерода новыми машинами, вплоть до запрета с 2035 года продавать в ЕС автомобили с ненулевым углеродным следом, что и приведет, по мнению компании, к увеличению использования никеля в аккумуляторных батареях.

Кроме того, несмотря на усиливающуюся конкуренцию разных технологий, батареи с высоким содержанием никеля останутся предпочтительным вариантом для автопроизводителей из-за более высокой энергоемкости и способности держать заряд, а также большей пригодности к переработке.

‌В компании уверены, что в долгосрочной перспективе мировой рынок электромобилей сохранит двузначные темпы роста, поддерживаемые различными субсидиями, быстрым развитием зарядной инфраструктуры, оптимизацией себестоимости аккумуляторов и растущим признанием электромобилей потребителями. При этом развитие водородного транспорта и внедрение синтетических углеродно нейтральных видов топлива для ДВС позитивно скажется на спросе на металлы платиновой группы, уточняется в сообщении.