МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. ПАО "Полюс" по итогам 2022 года снизил производство золота на 6% в сравнении с годом ранее — до 2,541 миллиона унций (79,043 тонны), сообщает компания. Золото дешевеет в ожидании протокола заседания ФРС США

По оценке компании, производство золота в 2023 году составит 2,8-2,9 миллиона унций. Увеличению производства в годовом сопоставлении, как ожидается, будет способствовать повышение содержаний в переработке на Олимпиаде, поскольку горные работы будут проводиться на участках карьера "Восточный" с богатой рудой.

"Полюс" продолжает реализовывать свои ранее объявленные проекты на действующих активах, включая строительство ЗИФ-5 на месторождении Благодатном, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2025 год.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной бенефициар — бизнесмен Саид Керимов. В 2021 году "Полюс" снизил добычу золота на 2% — до 2,717 миллиона унций.