МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Пошлины на ввоз в Россию смарт-карт со встроенными микросхемами в случае их введения могут привести к росту издержек у отечественных производителей на их закупку, при этом объем импорта смарт-карт может сократиться, поделился мнением с РИА Новости аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. Чернышенко заявил о наличии задела для достижения техсуверенитета России

Ранее во вторник газета "Коммерсант" писала, что российские производители электроники и полупроводников просят ввести пошлины на ввоз смарт-карт (сим-карты, банковские и транспортные карты) в размере от 50 до 100%, соответствующее обращение Ассоциация АНО "Телекоммуникационные технологии" (АНО ТТ, объединяет "Ростелеком", "Элемент", "Ростех" и другие) направила в Минпромторг.

"Для российского бизнеса это будет означать рост издержек на закупку смарт-карт, который будет в дальнейшем перенесен на российских потребителей", — сказал Бойко. Кроме того, по словам эксперта, если предложение будет принято, то "мы сможем наблюдать сокращение импорта смарт-карт в Россию".

Как отметил эксперт, разница в качественных характеристиках между отечественными и зарубежными смарт-картами большая. "Российским производителям хочется навесить гандикап всем конкурентам из Китая, чтобы стать хотя бы немного более конкурентными и получить больше заказов от российских компаний", — заключил Бойко.