МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Введение льгот для покупающих высокотехнологичное оборудование РФ поможет отечественным производителям такой продукции, заявил РИА Новости адвокат, советник BGP Litigation Денис Савин. Путин предложил распространить налоговую льготу на некоторые компании

Ранее во вторник президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил распространить налоговую льготу по налогу на прибыль на российские компании, закупающие отечественное высокотехнологичное оборудование.

Позднее вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что налоговые льготы для компаний, закупающих российское высокотехнологичное оборудование, помогут повысить спрос на него.

"Введение повышающего коэффициента для расходов по приобретению российского высокотехнологичного оборудования направлено на стимулирование российских компаний-покупателей такой продукции делать свой выбор в пользу отечественных производителей такого оборудования", — сказал Савин.

Для реализации данной инициативы "по сути, требуется внесение одного пункта в Налоговый кодекс и утверждение правительством перечня такого высокотехнологического оборудования", пояснил он.