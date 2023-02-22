МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует в текущем году сдать заказчикам девять рыболовецких судов, сообщил глава корпорации Алексей Рахманов на заседании в Совете Федерации. Россия увеличила экспорт рыбной продукции в 2022 году на 4,5 процента

"Девять рыболовецких судов будут сданы в этом году", — сказал он, подчеркнув, что график передачи судов согласован.

Ранее в феврале статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что российские верфи в 2023 году прогнозируют сдачу 19 высокотехнологичных рыбопромысловых судов в рамках реализации первого этапа инвестиционных квот.

Рахманов также добавил, что ОСК планирует запустить производство судов для перевозки насыпных грузов (балкеров) формата Handysize.

"В этом году мы закончим проектирование 90-тысячетонного балкера (грузоподъёмностью — ред.), который так нужен нашим зерновикам, и на его основе будем производить на трех площадках, которые мы сейчас начинаем готовить к такому производству, 90, 60 и 40 тысяч — самый такой нижний сегмент востребованный, это так называемый Handysize, который работает на большинстве торговых маршрутов", — сказал он.

Кроме того, глава корпорации заявил, что проектирование контейнеровоза для работы на маршрутах международного транспортного коридора "Север — Юг" будет готово в ближайшее время.

"В течение трех месяцев завершаем проектирование первого контейнеровоза, который будет иметь возможность ходить от порта Энзели на Каспии — это Иран — до Петербурга", — сказал Рахманов. Рыбопромышленники оценили объемы производства сельди в России

Также, по словам Рахманова, ОСК готовится к строительству морской версии речного трамвая "Соталия" и уже строит озерную "Инию".

"Все ждут морскую версию "Соталии", мы готовимся к её строительству. Сейчас там же, на Ушаковских верфях, строится судно проекта "Иния" для рек и озер. Я думаю, через месяца три-четыре будет готово", — сообщил он.

Прогулочно-экскурсионное судно "Соталия" было представлено на ПМЭФ-2022. Широкая вариативность используемых двигателей — дизеля, газомоторного варианта, а также электрического — позволяет относить "Соталию" к разряду экологичных судов.

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, созданная в 2007 году и находящаяся в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.