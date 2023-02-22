МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров поддержал создание в Волгоградской области "Нержавеющего кластера" — комплекса по производству высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих и коррозионно-стойких марок стали и сплавов, говорится в сообщении на сайте правительства. Мантуров рассказал о спросе на российское высокотехнологичное оборудование

"Проект, безусловно, поддерживаем, он может стать катализатором активного роста внутреннего рынка нержавейки. А отечественные производители будут иметь доступ к высококачественному холоднокатаному материалу по конкурентоспособным ценам", – отметил Мантуров в ходе обсуждения "Нержавеющего кластера" с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

В правительстве также отметили, что "Нержавеющий кластер" обеспечит выпуск полной номенклатуры плоского и сортового проката из нержавеющих и спецсталей, которые сейчас необходимы для удовлетворения растущего спроса базовых отраслей промышленности.

"В рамках проекта в 2026 году планируется создать и ввести в эксплуатацию передовые высокотехнологичные мощности по производству до 500 тыс. тонн горячекатаного и холоднокатаного проката из нержавеющих и специальных сталей, что позволит полностью обеспечить потребности российского рынка", – добавил Бочаров.

Инвесторы могут воспользоваться инструментами господдержки, в том числе использовать специально подготовленную промышленную инфраструктуру в формате индустриального парка или промышленного технопарка, до 75% затрат на создание которой могут быть возмещены за счет средств федерального бюджета. Также рассматривается возможность привлечения заемного финансирования в рамках кластерной инвестиционной платформы, добавили в пресс-службе кабмина.