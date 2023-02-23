МИНСК, 23 фев — ПРАЙМ. Заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик заявил, что в январе текущего года предприятия министерства промышленности страны нарастили производство по сравнению с январем 2022 года, темпы роста демонстрирует и концерн "Белнефтехим". ЦБ Белоруссии снизил ставку рефинансирования до 11 процентов годовых

"По этому году мы уже видим, что выравнивает свою работу и "Белнефтехим". В январе концерн вышел на темпы роста в пределах 102-103% (на 2-3% больше показателя января 2022 года – ред.). Эта динамика сохранится и в дальнейшем", — приводит в четверг слова заместителя премьер-министра агентство Белта.

Пархомчик отметил, что предприятия, подведомственные министерству промышленности, по итогам января нарастили производство на 4,9%. "С учетом возникших сложностей, разного рода преград и препятствий, в целом в 2022 году промышленность сработала на максимуме и показала очень хороший результат. В частности, министерство промышленности обеспечило выполнение практически всех ключевых показателей, продемонстрировало очень хорошую динамику по росту объемов производства, а также экспорта — в пределах 115%. Это очень достойный результат, учитывая, что предприятия минпрома высокоэффективно сработали в 2021 году", — сказал Пархомчик.

По его словам, улучшилась ситуация и в легкой промышленности. "Во второй половине 2022 года легпром начал добавлять как в объемах производства, так и экспорта. Последние шесть месяцев присутствовала стабильная положительная динамика, за это время в объемах производства был прирост на 3,9 процентных пункта", — рассказал вице-премьер. Он уточнил, что, по предварительным данным, предприятия концерна "Беллегпрома" хорошо сработали в январе текущего года, увеличив производство на 5,5%. В Белоруссии заявили об успешном развитии энергетической отрасли

"Мы не знаем, что еще предпримут так называемые недружественные страны. Но главное, что все заводы работают и производят продукцию, которая успешно продается. Люди получают заработную плату, атмосфера на предприятиях великолепная", — подчеркнул вице-премьер.

В минувшем году объем промышленного производства предприятий системы минпрома в сопоставимых ценах вырос на 8% к уровню 2021 года. Однако в целом по стране, по данным национального статкомитета, объем промышленного производства в 2022 году в сопоставимых ценах снизился на 5,4% к уровню 2021 года. В январе 2023 года объем промышленного производства в сопоставимых ценах по стране снизился на 4,1% к уровню января 2022 года.