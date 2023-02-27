МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Правительство России направит 1 миллиард рублей на новую программу льготного кредитования производителей приоритетной промышленной продукции, соответствующие документы подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. Мишустин призвал начать модернизацию мощностей по производству самолетов

"По поручению президента правительство запускает специальную программу льготного кредитования организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной промышленной продукции. На такие цели из федерального бюджета будет направлен 1 миллиард рублей. Распоряжение о выделении этих средств и постановление о параметрах новой программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что льготные кредиты будут выдаваться по ставке не более 30% от ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта, а разница будет компенсироваться банкам за счет субсидий из федерального бюджета. Максимальный размер кредита составляет 100 миллиардов рублей. Объем софинансирования по каждому инвестиционному проекту должен составлять не менее 20% его общей стоимости. Правительство профинансирует льготные тарифы на перевозку агропродукции

Перечень приоритетной промышленной продукции, на производство которой можно будет взять льготный кредит, будет утвержден Минпромторгом по решению специальной межведомственной комиссии.

Отмечается, что новый инструмент поддержки направлен на стимулирование инвестиционной активности, достижение технологического суверенитета и ускорение темпов экономического роста страны.

Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря, поручил правительству обеспечить подготовку и реализацию комплекса дополнительных мер, направленных на привлечение инвестиций в проекты выпуска приоритетной промышленной продукции, напоминают в кабмине.