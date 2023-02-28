МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Геологоразведчики обнаружили первое месторождение лития в провинции Хамадан на северо-западе Ирана, его запасы оцениваются в 8,5 миллиона тонн руды, сообщил во вторник Гендиректор Управления по делам геологоразведки иранского министерства промышленности Эбрахим Али Молабейги. В Мексике появилась зона национальной добычи лития

"Иран является одной из немногих стран, в которых доступны адекватные объемы запасов редкоземельных элементов и ценных металлов. Открытие первого месторождения лития в провинции Хамадан обещает открытие месторождение и других драгметаллов в этой провинции", — приводит агентство Fars слова Моллабейги.

Лидерами по запасам лития считаются Боливия (21 миллион тонн), Аргентина (19 миллионов тонн), Чили (9,6 миллиона тонн), Австралия (6,4 миллиона тонн) и Китай (5,1 миллиона тонн).