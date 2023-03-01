МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") по итогам 2022 года сократил рудные запасы золота (доказанные и вероятные) на 9% в сравнении с показателями на конец 2021 года — до 24,7 миллиона унций (768 тонн), серебра – на 12%, до 211,3 миллиона унций (6,57 тысячи тонн), сообщает компания. Золото дорожает на фоне ослабления доллара

В золотом эквиваленте рудные запасы компании на начало 2023 года составляли 27,3 миллиона унций (содержание в руде 3,6 грамма на тонну), в том числе доказанные — 6 миллионов унций (2,8 грамма на тонну) или 186 тонн.

"Сокращение запасов было частично компенсировано успешными результатами геологоразведки на Омолонском хабе (месторождения Бургали и Невенрекан) и Воронцовском хабе (Пещерное), а также первоначальными оценками запасов на Галкинском и Тамуньере (Воронцовский хаб). Средний срок отработки месторождений составляет 13 лет. При этом доля запасов для открытых горных работ осталась неизменной по сравнению с предыдущим годом и составила 52%, доля упорной руды выросла на 3 процентных пункта — до 74%", — говорится в сообщении.

Polymetal не восполнил отработанные рудные запасы и зафиксировал их сокращение в 2022 году. В рамках оптимизации бюджета были сокращены геологоразведочные работы юниорных СП в России, что также повлияло на динамику общего объема бурения. В 2022 году компания (с учетом СП) осуществила разведочное бурение на 314,2 километра.

"На геологоразведочный сезон серьезно повлияли санкции на импорт в Россию запасных частей и материалов для алмазного бурения. Однако мы по-прежнему уверены в нашей способности наращивать высококачественную ресурсную базу и ожидаем возобновления ее роста в 2023 году" – заявил главный исполнительный директор компании Виталий Несис.

Вместе с тем за 2022 минеральные ресурсы (оцененные, выявленные и предполагаемые) увеличились по золоту на 4% — до 23,1 миллиона унций, по серебру – на 9%, до 212,9 миллиона унций за счет переоценки на Кызыле, Омолоне и Нежданинском, а также первичной оценки на Кегали и Туманинском (Омолонский хаб).

Polymetal Int зарегистрирована на о.Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ и Казахстане. В 2022 году компания увеличила производство золота на 2% — до 1,45 миллиона унций (45,1 тонны), серебра — на 3%, до 21 миллиона унций (653,2 тонны). Общее производство в пересчете в золотой эквивалент выросло на 2% — до 1,712 миллиона унций (53,25 тонны).