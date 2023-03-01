МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 20 стран еврозоны, по окончательной оценке, в феврале снизился до 48,5 пункта с 48,8 пункта в январе, говорится в сообщении S&P Global. Индекс PMI обрабатывающих отраслей России увеличился в феврале

Показатель совпал с предварительной оценкой.

При этом PMI в области промышленного производства Германии снизился до 46,3 пункта с 47,3 пункта. Предварительная оценка составляла 46,5 пункта.

Во Франции индикатор уменьшился до 47,4 пункта с 50,5 пункта. Предварительная оценка была на уровне 47,9 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.