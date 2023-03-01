МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) построит для рыбопромышленного холдинга "Норебо" 6 из 10 траулеров-процессоров, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации. Абрамченко поручила изучить ограничение экспорта части рыбной продукции

"В полном объеме "Северная верфь" (входит в ОСК) построит для компании "Норебо" шесть траулеров–процессоров проекта 170701 из десяти, в настоящее время решается вопрос о постройке еще одного корпуса без достроечных работ", — сообщили в ОСК.

Таким образом, ОСК подтверждает сообщение газеты "Ведомости" о том, что "Норебо" может перенести строительство 4 из 10 заказанных ОСК траулеров на собственную верфь "Пелла-стапель". Источник РИА Новости сообщает, что постройка траулеров на собственном судостроительном предприятии обойдется "Норебо" дешевле.

Строительство траулеров по заказу "Норебо" ведется в рамках государственной программы "Квоты под киль". Необходимость участия "Северной верфи" во втором этапе реализации программы будет оцениваться исходя из полной загрузки, включая гособоронзаказ, добавили в ОСК.

"Верфь обеспечена рыболовными заказами до конца 2025 года. В настоящее время в трудозатратах завода доля гражданских судов достигает 40%. Первоочередная задача предприятия – достроить суда по действующим контрактам", подчеркнули в ОСК, добавив, что предприятием параллельно ведется строительство трех судов для рыбопромысловой компании "Вирма".

ОСК – крупнейшая судостроительная компания России, созданная в 2007 году и находящаяся в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.