МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Страны Запада хотят заставить ОАЭ прекратить экспорт в Россию важнейших товаров, в том числе электроники, которые якобы могут использоваться в военных целях, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Почти половина швейцарцев выступила против конфискации российских активов

"Правительство США обеспокоено тем, что ОАЭ становятся центром для поставок таких товаров, как электроника, которые могут быть перепрофилированы для помощи российским военным действиям", — отмечается в материале.

По свидетельству источников, особое беспокойство вызывает "реэкспорт", при котором товары направляются через ОАЭ с целью обхода ограничений.

Как пишет газета, в последние недели в ОАЭ приезжали представители США, Евросоюза и Великобритании, чтобы "разъяснить широкий спектр торговых ограничений".

Страны ЕС запросили у ОАЭ информацию о том, что именно Эмираты экспортируют в Россию. Они также выразили озабоченность, что страна якобы может стать экономическим хабом для переправки в Россию ряда товаров, в том числе электроники.