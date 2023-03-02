МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Российские компании в настоящее время сталкиваются с проблемами доступности высокотехнологичного оборудования, поэтому стране необходимо ускорить развитие машиностроения и производства собственного оборудования для достижения технологического суверенитета, сообщил на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) генеральный директор "Русала" Евгений Никитин. Дерипаска назвал последствия введения 200-процентной пошлины на алюминий

"Конечно, сталкиваемся с проблемами оборудования, которое становится недоступным. Это следующая проблема, с которой столкнутся все, безусловно… Западная Европа, Америка, Япония и Южная Корея, которые на сегодняшний день стали для нас практически недоступны. Китайское оборудование не всегда подходит", — рассказал Никитин.

"Соответственно, нам необходимо в ускоренном режиме, если хотим получить технологический суверенитет, развивать направления машиностроения и собственного оборудования. Без оборудования никаких высокотехнологичных производств не будет. Чтобы это делать, это надо делать быстрее. Абсолютно точно нельзя делать, как мы по 5-7 лет, таких сроков уже нет", — уверен гендиректор "Русала".

Никитин добавил, что быстрее должны меняться и нормативные документы — "ввести любой продукт на рынок уходит от года до полутора". "Это непозволительная роскошь", — полагает он.

Кроме того, глава компании сообщил, что "Русал" примет участие в создании перерабатывающего алюминиевого производства в "Красноярской технологической долине" вместе с другими компаниями-резидентами. Акций "Русала" ускорили падение на новостях о пошлине на алюминий в США

"В "Красноярскую технологическую долину" мы (вместе с другими компаниями-резидентами — ред.) намерены вложить 7 миллиардов рублей. Сегодня идет проектирование — это будут предприятия по выпуску профиля, включая широкий профиль, который можно использовать в железнодорожном транспорте. Пока это 100% импорт, такого в России еще нет", — рассказал Никитин.

В пресс-службе "Русала" РИА Новости уточнили, что в "Красноярской технологической долине" планируется выпуск "широкой номенклатуры алюминиевой продукции с высокой добавленной стоимостью", в том числе дисков, широкого профиля и так далее, которые компания будет развивать вместе с другими резидентами промышленного кластера.

Объединенная компания "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры — группа "Эн+" (56,88% акций) и СУАЛ (25,72% акций), 17,4% акций находится в свободном обращении. Основатели объединенной компании — Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.

КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Основная тема обсуждения деловой программы — стратегия развития Сибири до 2035 года.