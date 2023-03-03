МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Совокупное производство меди в Чили в январе увеличилось на 2,9%, до 437 900 тонн. Об этом в четверг сообщили в Чилийской медной комиссии (Cochilco). Шольц заявил об "особом интересе" к чилийскому литию

Производство меди государственной компанией Codelco в январе возросло на 5,1% по сравнению с январем прошлого года, до 127 000 тонн, сообщили в Cochilco.

Производство на медедобывающем предприятии Escondida, принадлежащем BHP, увеличилось на 15,2%, до 93 300 тонн, а на Collahuasi, принадлежащем Anglo American и Glencore, сократилось на 16,4%, до 42 900 тонн.