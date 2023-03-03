МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Запуск в Тамани нового перевалочного комплекса аммиака и минеральных удобрений обеспечит возвращение России на глобальный рынок аммиака, поделился мнением с РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Аналитик раскрыл, как разрешится вопрос с экспортом российских удобрений

Кабмин РФ утвердил 1 марта план строительства и ввода в эксплуатацию перевалочного комплекса аммиака и минудобрений в Краснодарском крае. Первую очередь нового комплекса мощностью 2 миллиона тонн в год планируется запустить в конце 2023 года. Проект реализует "Тольяттиазот" — один из крупнейших в РФ производителей аммиака и карбамида. В феврале прошлого года компания приняла решение в связи с ситуацией на Украине приостановить транзит аммиака по трубопроводу "Тольятти-Горловка-Одесса": ежегодно по нему осуществлялась перевалка порядка 2,5 миллиона тонн сырья.

В конце ноября основатель компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин на встрече c президентом РФ Владимир Путиным сообщил, что компания строит порт в Тамани для отгрузки аммиака, и к концу 2023 года надеется его запустить. Объем инвестиций в проект составляет 50 миллиардов рублей. "Уралхим" в конце 2021 года получил контроль над советом директоров "Тольяттиазота".

"Обращает на себя внимание, что первая очередь будущего терминала "Уралхима" почти равна производительности аммиакопровода "Тольятти – Одесса", и ее намеченный на конец 2023 года ввод в эксплуатацию обеспечит возвращение России на глобальный рынок аммиака", — считает Хазанов.

По его словам, падение экспорта аммиака из России на фоне отсутствия полноценного доступа к терминалам по его перевалке на морские корабли, расположенные в Латвии и Эстонии, негативно влияет на выручку отечественных химических компаний и, в конечном счете, на доходы государственного бюджета. Что касается аммиакопровода "Тольятти – Одесса", то он в обозримом будущем не заработает, считает эксперт: рестарт возможен только в том случае, если будут железобетонные гарантии его безопасного функционирования.

В этой связи создаваемый "Уралхимом" терминал в Тамани имеет критическое значение не только для самой компании, но для всей российской отрасли по производству минеральных удобрений, и для государства, подчеркивает Хазанов. "В складывающихся условиях строящийся терминал в Тамани станет той альтернативой, которая позволит уйти от зависимости от транзита аммиака по территории Украины и перегрузке на Одесском припортовом заводе и создаст предпосылки для возобновления и затем расширения поставок аммиака на мировой рынок", — заключил собеседник агентства.