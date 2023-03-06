МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Пожар на Московском коксогазовом заводе в Видном потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Мечел", куда входит предприятие. На коксохимическом заводе в Видном произошел крупный пожар

Ранее в воскресенье представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что пожар площадью 200 квадратных метров произошел на коксохимическом заводе в Видном. В компании сообщали, что пострадавших и угрозы окружающей среде нет.

"Пожар потушен", — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе регионального главка МЧС уточнили, что к полуночи спасатели ликвидировали открытое горение.

Московский коксогазовый завод — коксохимическое предприятие, расположенное в городе Видном Московской области, входит в группу "Мечел". Предприятие производит кокс, бензол, каменноугольную смолу.

"Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.