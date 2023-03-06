МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Рыбаки РФ в течение января-февраля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили вылов минтая на 13%, до 523 тысяч тонн, а объем выпуска минтаевого сурими (фарш для крабовых палочек) вырос в пять раз, говорится в сообщении Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). Эксперты предсказали, что в России подешевеет красная икра

"За первые два месяца 2023 года вылов минтая в России увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достиг 523 тысячи тонн", — говорится в сообщении. При этом более 430 тысячи тонн добыто в ходе путины в Охотском море, где сейчас работает порядка 93 единиц добывающего флота.

"Путина в этом районе закончится 10 апреля и за это время рыбаки могут увеличить вылов минтая примерно до 750-800 тысяч тонн минтая", — приводятся в сообщении слова главы АДМ Алексея Буглака. По его словам, рост вылова также позволил нарастить производство мороженого минтая и сохранить темпы выпуска продукции глубокой переработки.

"Драйвером роста выпуска продукции глубокой переработки в начале года стало минтаевое сурими – объемы увеличились примерно в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сообщил глава АДМ. Между тем, на фоне изменения рыночной конъюнктуры и усиливающихся санкционных ограничений номенклатура выпускаемой продукции, вероятно, будет меняться, добавил он.

По данным Росрыболовства, объем вылова минтая в 2022 году в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вырос по сравнению с 2021 годом на 10,6% и составил 1,9 миллиона тонн.