МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в понедельник сообщил, что обсуждал с вице-премьером – министром промышленности Денисом Мантуровым поддержку обрабатывающей промышленности в России. Правительство выделит допсредства на системообразующие огранизации

"Сегодня мы с вами обсуждали в том числе и обрабатывающую промышленность. Где уже видим неплохие результаты, которые появляются. Я также хотел бы попросить, чтобы вы совместно с коллегами, с министерством финансов на сегодняшний день отработали все вопросы, связанные с запуском нового режима, где идет кластеризация промышленных зон с соответствующими преференциальными льготами в виде налоговых льгот для этих зон, и также где будет доступное кредитование и гарантированный спрос", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства также поручил вице-премьерам Дмитрию Григоренко, Денису Мантурову, главе минэкономразвития Максиму Решетникову проработать инструментарий для мониторинга эффективности новых режимов.