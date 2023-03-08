МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в январе вырос на 3,5% в месячном выражении после снижения в декабре на 2,4% к предыдущему месяцу, сообщает министерство экономики и технологий страны. Шольц раскрыл, как экономика Германии пережила отказ от российского газа

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, полагали, что показатель вырос на 1,4% в месячном выражении после первоначальной оценки снижения декабря к ноябрю в 3,1%.

В годовом выражении промпроизводство в стране в январе снизилось на 1,6%. В декабре было зафиксировано снижение на 3,3%.

Промпроизводство за исключением энергетического и строительного секторов в январе выросло на 1,9% к декабрю. Объем производства товаров производственно-технического назначения снизился на 0,6%, а потребительских товаров — на 1,8%.