АЛМА-АТА, 9 мар — ПРАЙМ. Группа KAZ Minerals за прошлый год добыла 380 тысяч тонн меди, что на 27% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба компании. В США спрогнозировали рекордный рост добычи природного газа в 2023 году

"В 2022 году группа KAZ Minerals произвела 380 тысяч тонн меди, на 27% превысив показатель прошлого (2021 — ред.) года. На такое увеличение существенно повлияло наращивание производства в соответствии с передовыми мировыми стандартами на второй сульфидной обогатительной фабрике на Актогае, а также увеличение объемов производства на первой сульфидной фабрике", — говорится в сообщении.

Также, согласно пресс-релизу, добыча золота достигло 171 тысячи унций и увеличилась на 2% по сравнению с 2021 годом — за счет более высокого коэффициента извлечения и переработки руды с более высоким содержанием золота на Бозшаколе.

Кроме того, добыча серебра в отчетном периоде составила 3,768 миллиона унций (рост на 10,3%), цинка в концентрате — 47 тысяч тонн (рост на 1%).

Группа KAZ Minerals ведет операционную деятельность на трех рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, медно-золотом руднике Бозымчак в Киргизии, а также на горно-обогатительных комплексах Бозшаколь в Павлодарской области и Актогай в Восточно-Казахстанской области. В январе 2019 года группа приобрела медный проект "Баимская" в Чукотском автономном округе России.