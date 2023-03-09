ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар — ПРАЙМ. Калужский шинный завод Continental работает в штатном режиме на фоне заявления компании Continental AG о стремлении уйти с российского рынка, заявил замгубернатора Калужской области Владимир Попов. Немецкий производитель шин Continental планирует закрыть российский бизнес

Накануне генеральный директор германского производителя шин и автомобильной электроники Continental AG Николай Сетцер заявил, что компания работает над контролируемым уходом с российского рынка и уже находится на продвинутой стадии процесса продажи. По словам Сетцера, 2022 год бросил компании в связи с конфликтом на Украине много вызовов, так как сильно выросли цены на сырье, энергию и логистику. Главной причиной, по которой Continental AG намеревается покинуть РФ, также являются события на Украине, добавил он.

"Шинный завод компании "Континентал" в Калуге продолжает работать в штатном режиме, выполняя все свои обязательства перед сотрудниками и клиентами. Вся номенклатура продукции выпускается в полном объеме", — написал Попов в четверг в своем Telegram-канале.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял, что ООО "Континентал Калуга" — одно из самых крупных и успешных производств в регионе. В строительство завода инвестировано 240 миллионов евро. Весной 2022 года работа завода была приостановлена, но с 1 августа, как сообщал губернатор, предприятие возобновило производство, перестроив логистические цепочки и найдя новых поставщиков.