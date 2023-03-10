МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в январе снизился на 0,3% к декабрю, сообщает национальное статистическое бюро страны. СМИ узнали, как TikTok пытается избежать запрета в Великобритании

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали снижение только на 0,1% в месячном выражении.

В годовом выражении показатель снизился на 4,3%. Прогнозировалось уменьшение на 4%.

В декабре промпроизводство в Великобритании выросло на 0,3% в месячном выражении, а в годовом — упало на 4%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в январе в месячном выражении уменьшился на 0,4%, прогнозировалось снижение на 0,1%. В годовом исчислении показатель опустился на 5,2% при прогнозе снижения на 5%.