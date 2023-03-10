МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Министерство строительства и ЖКХ России направило обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить рост цен на металл, сообщил на встрече в Совете Федераций с вице-спикером верхней палаты парламента Галиной Кареловой глава ведомства Ирек Файзуллин. ФАС получила ходатайство о покупке управляющей KFC компании

По его словам, предыдущий стремительный рост цен на металлопродукцию отмечался в 2020 и 2021 годах. Подобный рост наблюдается и сейчас.

"Мы соответствующее обращение направили в ФАС, потому что нас не устраивает сегодня тот рост цен на металл, в том числе на арматуру, который наблюдается в последние три недели. В этот раз мы более активно ударим в колокол на предмет того, почему это происходит", — сказал Файзуллин.