МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Судан ждет расширения сотрудничества с Россией в сфере разведки и добычи полезных ископаемых и заинтересован в российских инвестициях, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. Судан может стать хабом для продажи российских продуктов, заявил посол

"Я думаю, что это та сфера (разведки и добычи полезных ископаемых – ред.), где Судан может привлекать российские инвестиции. Мы ожидаем, что сотрудничество в этой сфере будет расширяться, сегодня у нас несколько соглашений, находящихся в процессе обсуждения", — сказал Сирраджа.

Он добавил, что Россия могла бы помочь в этой сфере своим опытом: традиционная добыча золота могла бы регулироваться лучше, стала бы более организованной.

Ряд российских компаний, специализирующихся в области геологии и недропользования, работают в Судане: в золотодобывающей отрасли это "ГПБ Глобал Ресорсиз" (проект "Куш", где добыча составляет около 1,5 тонны золота в год), "М-Инвест" и "Русдрагмед". Добыча золота в Судане входит в одну из наиболее крупных отраслей, приносящих вместе с нефтедобычей и сельхозпроизводством около 70% бюджетных поступлений. Посол: ЦБ Судана и России обсуждают использование нацвалют в расчетах

Российский государственный холдинг АО "Росгеология" завершил составление металлогенической карты Судана в интересах государственного геологического агентства. В настоящее время изучаются перспективы развития сотрудничества в области картирования территории, разведки геотермальных ресурсов, внедрения экологически чистых технологий обогащения руд, модернизации принадлежащего министерству энергетики и горнорудной промышленности Судана геохимического лабораторно-исследовательского комплекса, обучения суданских специалистов.

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