МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Программа развития авиационной отрасли в РФ до 2030 года, утвержденная правительством в июне прошлого года, актуализирована, следует из соответствующего распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Мишустин отметил успехи российской авиаотрасли

Среди изменений: переименование программы из авиатранспортной в авиационную, а также дополнения в разделе развития авиационной промышленности. "В случае увеличения расходов авиационные перевозчики могут принять решение о возложении части стоимости технического обслуживания и ремонта воздушных судов на пассажиров посредством включения своих расходов на техническое обслуживание и ремонт воздушных судов в стоимость воздушной перевозки и дополнительных услуг", — говорится в распоряжении.

"Вместе с тем авиационные компании не могут возлагать все такие расходы на пассажиров ввиду высокой конкуренции на рынке пассажирских воздушных перевозок и ограниченной покупательной способности пассажиров", — уточняется в документе.

В нем также отмечается, что для сдерживания увеличения расходов авиакомпаний на техническое обслуживание и ремонт самолётов правительство РФ при необходимости будет рассматривать вопросы по поддержке производителей воздушных судов для снижения затрат на их послепродажное обслуживание.

Кроме того, дополнения появились в разделе авиаперевозок на территории Дальневосточного федерального округа. В частности, подсчитана общая потребность ДФО в самолетах "Байкал" (ЛМС-901) до 2030 года: согласно обновленной программе она составляет 105 единиц.