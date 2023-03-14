МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Японская компания Mitsubishi Electric Corporation инвестирует в новое производство компонентов для полупроводников, реагируя на растущий спрос на электромобили и детали для них, следует из пресс-релиза компании. Mitsubishi подтвердила остановку проекта реактивного пассажирского самолета

"Mitsubishi Electric Corporation сего дня объявила о том, что удвоит ранее объявленный план инвестиций примерно до 260 миллиардов иен… Значительная часть увеличенных инвестиций, которая составляет около 100 миллиардов иен, будет направлена на строительство завода по производству восьмидюймовых пластин из карбида кремния", — указывает Mitsubishi Electric.

Таким образом компания планирует отреагировать на растущий спрос на детали для электромобилей.

Отмечается также, что новое производство войдет в состав существующего предприятия Mitsubishi Electric в префектуре Кумамото.

Mitsubishi Electric входит в состав Mitsubishi Corp., основанной в 1954 году. Корпорация владеет активами в области энергетики, металлургии, машиностроения и потребительских товаров и ведет деятельность более чем в 80 странах. Штаб-квартира Mitsubishi Corp. находится в Токио.