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https://1prime.ru/industry_and_energy/20230314/840066486.html
В ОПК не хватает высококлассных специалистов, заявил Путин
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В российском ОПК не хватает высококлассных специалистов, уровень зарплат должен сталь привлекательнее, заявил президент Путин. Российский лидер подчеркнул, что нехватка кадров... ПРАЙМ, 14.03.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. В российском ОПК не хватает высококлассных специалистов, уровень зарплат должен сталь привлекательнее, заявил президент Путин.
Российский лидер подчеркнул, что нехватка кадров мешает выполнять гособоронзаказ.
Он добавил, что Минпромторг подготовил список приоритетных профессий для Минобороны по отсрочке.
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