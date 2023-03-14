МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. В российском ОПК не хватает высококлассных специалистов, уровень зарплат должен сталь привлекательнее, заявил президент Путин.

Российский лидер подчеркнул, что нехватка кадров мешает выполнять гособоронзаказ.

Он добавил, что Минпромторг подготовил список приоритетных профессий для Минобороны по отсрочке.

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