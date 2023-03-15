МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам января-февраля этого года вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического бюро КНР. Премьер Госсовета Китая заявил о сложности достижения цели по росту ВВП

Объем производства в добывающей промышленности вырос на 4,7%, в обрабатывающей – на 2,1%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 2,4%.

Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий. В общей сложности за указанный период из 41 отрасли промышленности в 22 был зафиксирован рост.

Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 2022 года вырос на 3,6% по сравнению с 2021 годом.