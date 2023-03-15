ХАРАРЕ, 15 мар — ПРАЙМ. Зимбабве предлагает России запустить совместное производство в области металлургии для потенциального экспорта продукции на мировые рынки, заявил в интервью РИА Новости спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва. Агентство Fitch пересмотрело прогнозы по ценам на металлы

Он отметил, что ранее делегация из Свердловской области посетила Зимбабве с визитом, в ходе которого обсуждалась возможность совместных проектов в сфере металлургии.

"Мы хотим создать такое совместное предприятие, и мы приглашаем Россию, Свердловскую область, запустить производство в нашей специальной экономической зоне, чтобы в дальнейшем экспортировать продукцию на мировые рынки", — сказал он.

"Можно основать совместное предприятие, а можно и построить завод, который будет на 100% принадлежать компаниям из Екатеринбурга. Зимбабве может стать отправной точкой для экспорта их продукции в другие страны Африки", — добавил политик. Золото в Японии третий день подряд обновляет ценовой рекорд

Мутсвангва пояснил, что Зимбабве в данный момент работает над перезапуском сталелитейной индустрии и строит завод в провинции Мидлендс, где сосредоточены крупнейшие в стране запасы железной руды.

"Завод готов уже на 60%. В этом году мы рассчитываем приступить к производству стали, среди наших инвесторов есть крупнейшая в мире металлургическая компания. У нас есть все необходимые ресурсы для производства стали, они расположены как раз в провинции Мидлендс — более 500 км, где сосредоточены залежи железной руды превосходного качества, одной из лучших в мире. У нас также есть залежи коксующегося угля на западе Зимбабве, все это нужно для производства стали", — отметил политик.

Он подчеркнул, что Зимбабве хочет позаимствовать российский опыт, чтобы стать ключевым игроком в производстве стали.

"Мы хотим производить оборудование для нефтегазовой отрасли — трубы, различное оборудование, помимо этого электрические провода, строительную технику. Зимбабве намерена стать игроком на рынке зеленой энергетики, а так как у нас есть большие залежи лития, мы могли бы производить комплектующие для электромобилей. Масштаб потенциального сотрудничества с Россией очень широкий", — добавил Мутсвангва.

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