МОСКВА, 15 марта — ПРАЙМ. Производство алюминия в Китае в первые два месяца этого года увеличилось на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно опубликованным в среду данным Национального бюро статистики. Ослабление карантинных мер поспособствовало улучшению перспектив экономики и повышению прогнозов по спросу. Агентство Fitch пересмотрело прогнозы по ценам на металлы

Согласно представленным данным, производство первичного алюминия в январе и феврале в Китае достигло 6,74 млн тонн против 6,3 млн тонн в аналогичный период прошлого года. КНР является крупнейшим производителем этого металла в мире.

Производство алюминия в Китае в январе и феврале этого года в совокупности достигло максимального значения как минимум с 2015 года.

Ослабление карантинных ограничений в Ките в конце прошлого года наряду с мерами поддержки экономики и строительного сектора говорит в пользу повышения внутреннего спроса на алюминий. Этот металл используется в строительном и транспортном секторах, а также для производства упаковочных материалов. Золото в Японии третий день подряд обновляет ценовой рекорд

На фоне бычьих настроений на рынке цены на алюминий на LME 25 января подскочили к 7-месячному максимуму 2658,50 доллара за тонну.

На фоне благоприятных условий и роста цен на внутреннем рынке производители алюминия, вероятно, увеличат выработку этого металла, отмечают участники рынка.

Согласно данным Mysteel, доходы производителей алюминия в Китае в январе составили 1063 юаней (154,48 доллара) за тонну, а в феврале — 1670 юаней за тонну.