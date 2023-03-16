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Мантуров предрек рост производства в обрабатывающей промышленности России
Промышленность
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. Минпромторг РФ прогнозирует рост производства в обрабатывающей промышленности в стране на 1% в 2023 году, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Если... ПРАЙМ, 16.03.2023
экономика, промышленность, новости, россия, денис мантуров, обрабатывающие отрасли
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ прогнозирует рост производства в обрабатывающей промышленности в стране на 1% в 2023 году, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Если говорить об общих цифрах по обрабатывающей промышленности, мы планируем результат не хуже и на 1% плюс", — сказал он в кулуарах съезда РСПП, отвечая на соответствующий вопрос.