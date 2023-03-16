МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ прогнозирует рост производства в обрабатывающей промышленности в стране на 1% в 2023 году, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Вышли данные о росте промышленного производства в Китае

"Если говорить об общих цифрах по обрабатывающей промышленности, мы планируем результат не хуже и на 1% плюс", — сказал он в кулуарах съезда РСПП, отвечая на соответствующий вопрос.