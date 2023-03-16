МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил проработать идею создания промышленных парков в городах, но при условии размещения в них чистых и вписывающихся в городскую среду производств. Западу придется обратиться к России за репой, заявил Путин

"Идея (промышленных парков в городах) сама правильная, и я попрошу правительство, коллег из правительства поработать вместе с регионами РФ. Здесь проблема комплексная, но если над ней поработать как следует, заняться ею, то тогда результат может быть безусловно", — заявил он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Президент отметил, что на освобождаемых от устаревших предприятий площадках можно создать новые индустриальные парки, при этом возникают вопросы: чья собственность, чья земля, предприятия. "С этим надо всегда разбираться", — добавил он.

Путин подчеркнул, что условием размещения предприятий должна быть чистота производств. "Если предприятие почему-то перестало существовать в центре городов или не в центре, но в городской черте, то, конечно, если говорить о новом производстве в городской черте, а не о строительстве доходных домов и прочих сооружений подобного рода, то тогда это должно быть чистое производство и отвечающее не только целям извлечения прибыли, что очень важно для любого бизнеса, но и вписывающихся в городскую среду", — сказал президент.