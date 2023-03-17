ВАШИНГТОН, 17 мар — ПРАЙМ. Недостаток мощностей по добыче и обработке лития остается главным препятствием на пути быстрорастущего спроса на этот металл, являющийся ключевым элементом производства электрических батарей и другой продукции чистой энергетики, подстегивая глобальную гонку за доминирование на литиевом рынке. В ЕС предложили стратегию обеспечения критически важными видами сырья

По данным Геологической службы США (USGS) за 2022 год, под земной поверхностью находятся 98 миллионов тонн лития, из которых порядка 26 миллионов классифицируются как резервы с экономически целесообразной добычей.

При этом статистика USGS не учитывает последние данные из Ирана и Индии. Так, Тегеран в марте сообщил об открытии нового литиевого месторождения с запасами в 8,5 миллиона тонн металла, что уступает только резервам Чили в 9,3 миллиона. В Дели, в свою очередь, в феврале объявили об обнаружении месторождения в 5,9 миллионов тонн лития.

В то же время, по данным USGS, мировое производство металла по итогам 2022 года выросло всего на 21% и составило 130 тысяч тонн, не считая США. При этом уровень мирового потребления поднялся значительно выше — на 41% к 2021 году и достиг 134 тысяч тонн.

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), к 2040 году спрос на литий увеличится в 40 раз для удовлетворения потребностей устойчивого развития.

Как полагает старший научный сотрудник Института Адама Смита Тим Уорстолл, именно добывающие мощности сдерживают рост производства лития в мире.

"В литосфере — коре планеты — нет недостатка в литии. Недостаток может быть связан только с заводами или шахтами, которые могут добывать его", — считает он.

Оценивая открытые Ираном залежи минерала, Уорстолл отмечает, что всего в мире за 2022 год было обнаружено около 10 миллионов тонн.

"Мы всерьез ищем дополнительные ресурсы лития", — подчеркивает ученый. Он также полагает, что для поставок иранского лития на рынок может потребоваться не менее десяти лет.

В США крупнейшие корпорации инвестировали миллиарды долларов в производство и укрепление цепочек поставок критически важных минералов, включая литий, медь, никель, графит и кобальт, а также редкоземельные металлы.

В частности, основатель и глава Tesla миллиардер Илон Маск ранее допускал, что его компании может потребоваться самостоятельно заниматься обработкой минерала, если затраты на покупку лития не улучшатся, а темпы производства не ускорятся.

"Самой по себе нехватки элемента не существует, поскольку литий присутствует практически везде на Земле, но темп добычи и обработки остается низким", — писал он в Twitter.

БЕЗУМНЫЕ ЦЕНЫ

Как отмечает аналитик товарных фьючерсов с более чем 35-летним опытом работы на Уолл-стрит Эндрю Хехт, рост предложения лития необходим потребителям на фоне роста мировых цен. В Иране открыли первое месторождение лития

"(Производители) электромобилей оптимистично настроены относительно лития, поскольку для аккумуляторов требуется металл… но цена уже значительно выросла", — заявил Хехт РИА Новости.

При это Маск ранее указывал на то, что цена на литий достигла "безумного уровня", увеличившись с 4450 долларов за тонну в 2012 году до 78 000 долларов за тонну в 2022 году.

Одновременно аналитики прогнозирует рост производства лития китайскими компаниями, что должно повысить объем предложения на рынке и помочь удовлетворить спрос. По прогнозам экспертов UBS, уже к 2025 году на китайские предприятия может приходиться 32% мировых поставок по сравнению с 24% в 2022 году.

Если в 2022 году бизнес из КНР произвел 194 тысячи тонн лития по данным UВS и с учетом добычи не только в самом Китае, но и в других странах, то к 2025 году, используя ресурсы в Африке, Пекин сможет увеличить годовой объем производства до 705 тысяч тонн.

При этом в последнее время цена лития на товарных рынках снижается на фоне ожиданий краткосрочного избытка предложения при снижении спроса на электромобили в Китае. Хотя снижение уровня цен может оказаться положительной новостью для зависимых от лития компаний, сами добывающие предприятия предупреждают о риске снижения вложений в разведку и разработку месторождений в случае слишком сильного падения цен на сырье.

По оценкам аналитической компании Benchmark Mineral Intelligence (BMI), литиевой промышленности требуется вложить 42 миллиарда долларов до 2030 года для удовлетворения растущего мирового спроса.