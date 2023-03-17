МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. "Русал" в прошлом году произвел 3,835 миллиона тонн алюминия, что на 1,9% больше по сравнению с 2021 годом, следует из сообщения компании. Китай нарастил производство алюминия до максимума с 2015 года

Производство глинозема при этом снизилось значительно сильнее — на 28,3%, до 5,953 миллиона тонн, что связано с остановкой производства глинозёма на Николаевском глинозёмном заводе, с введением военного положения на территории Украины и введением санкций со стороны правительства Австралии и невозможности осуществления поставок глинозёма с Queensland Alumina Ltd на предприятия компании, уточняет "Русал".

Добыча бокситов у компании сократилась на 18%, до 12,319 миллиона тонн, нефелиновой руды — на 0,6%, до 4,36 миллиона тонн.

Во втором полугодии прошлого года выпуск алюминия увеличился по сравнению с первым полугодием на 2,5%, до 1,944 миллиона тонн. Добыча бокситов снизилась на 24,5%, до 5,579 миллиона тонн. Выпуск глинозема сократился на 36,9%, до 2,653 миллиона тонн.

Объединенная компания "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры — группа "Эн+" (56,88% акций) и СУАЛ (25,72% акций), 17,4% акций находится в свободном обращении. Основатели объединенной компании — Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.