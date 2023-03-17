МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российские рыбаки с начала года к середине марта выловили более 1,1 миллиона тонн водных биологических ресурсов, что на 10,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Росрыболовства. Рыбные пресервы в российской несетевой рознице подорожали в феврале

"Согласно данным отраслевой системы мониторинга к середине марта российские рыбаки добыли более 1,1 миллиона тонн, что на 105 тысячи тонн, или 10,5%, больше уровня предыдущего года на аналогичную дату", — говорится в сообщении.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне общий вылов вырос почти на 14%, до 887,4 тысячи тонн, в том числе на промысле минтая — на 17,2%, до 711,1 тысячи. Кроме того, вырос вылов трески – на 10,9%, до 36,5 тысячи тонн, сельди — на 1%, до 82,3 тысячи тонн, и камбалы на 15,4%, до 15 тысяч тонн.

В Северном рыбохозяйственном бассейне вылов достиг 99,4 тысячи тонн: трески добыто 54 тысячи тонн, пикши – 18,7 тысячи, мойвы – 21 тысяча тонн. В Западном рыбохозяйственном бассейне рыбаки освоили на 4,4% больше, чем на ту же дату прошлого года — почти 21,4 тысячи тонн: на промысле шпрота вылов составил 14,8 тысячи тонн, балтийской сельди — 6 тысяч.

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне добыто 8,6 тысячи тонн. В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне объём добычи увеличился на 25% и достиг 19,3 тысячи тонн, включая 18,7 тысячи тонн кильки (плюс 37,5%).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи российским флотом составил 67,8 тысячи тонн.